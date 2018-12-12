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Факти / Lifestyle / Авто / Розмитнення євроблях: Южаніна хоче змінити порядок оформлення авто/

Растаможка евроблях: Южанина хочет изменить порядок оформления авто

На границе таможенники не должны оценивать стоимость автомобиля самостоятельно, если у водителя есть такие документы.

Таможенники не должны оценивать стоимость автомобиля самостоятельно, сообщила руководительница комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Facebook.

По словам Южаниной, эти изменения решат проблему корректировки на таможне цены авто.

Определение таможенной стоимости машин привело к образованию больших очередей на таможнях и создало препятствия для владельцев евроблях для растаможки своих авто в период, когда действуют льготы.

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Южанина предложила лицам, которые хотят растаможить авто, предоставлять официальные документы, подтверждающие стоимость машины. Это могут быть банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления.

В любом случае, таможенники имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто.

– Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто, – сказала она.

Если стоимость авто равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного авто без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже – таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона.

Напомним, Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.

8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

Фото: dreamstime.

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