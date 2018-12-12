На границе таможенники не должны оценивать стоимость автомобиля самостоятельно, если у водителя есть такие документы.
Таможенники не должны оценивать стоимость автомобиля самостоятельно, сообщила руководительница комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в Facebook.
По словам Южаниной, эти изменения решат проблему корректировки на таможне цены авто.
Определение таможенной стоимости машин привело к образованию больших очередей на таможнях и создало препятствия для владельцев евроблях для растаможки своих авто в период, когда действуют льготы.
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Южанина предложила лицам, которые хотят растаможить авто, предоставлять официальные документы, подтверждающие стоимость машины. Это могут быть банковские платежные документы или договор купли-продажи, или копии таможенных деклараций страны отправления.
В любом случае, таможенники имеют право проверить достоверность заявленной стоимости авто.
– Проверка будет базироваться на информации о стоимости аналогичного транспортного средства в стране последней регистрации авто, – сказала она.
Если стоимость авто равна или выше нижней границы диапазона стоимости аналогичного авто без НДС, заявленная таможенная стоимость не будет корректироваться. Если ниже – таможенная стоимость авто будет устанавливаться не выше уровня нижней границы такого диапазона.
Напомним, Факты ICTV писали, как будут наказывать автомобилистов, нарушающих новый закон о евробляхах.
8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.
Фото: dreamstime.