Украинцы не смогут покупать или продавать земли сельскохозяйственного назначения до принятия Верховной Радой закона об обороте земель.

При этом решение парламента о продлении или непродлении земельного моратория не изменит ситуацию, заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

– Мораторий будет действовать, пока парламент не примет закон об обороте земель. Я об этом говорю, чтобы все посмотрели, когда будут пиариться и бороться за продление моратория, хотя он и так будет действовать, – подчеркнул глава правительства, передает УНИАН.

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22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

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