PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель: ответ Гройсмана/

Сколько будет действовать мораторий на продажу сельхозземель: ответ Гройсмана

Украинцы не смогут покупать или продавать земли сельскохозяйственного назначения до принятия Верховной Радой закона об обороте земель.

При этом решение парламента о продлении или непродлении земельного моратория не изменит ситуацию, заявил на заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

– Мораторий будет действовать, пока парламент не примет закон об обороте земель. Я об этом говорю, чтобы все посмотрели, когда будут пиариться и бороться за продление моратория, хотя он и так будет действовать, – подчеркнул глава правительства, передает УНИАН.

Читайте: Несмотря на мораторий! Где, как и почему в Украине нелегально скупают землю

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.

Факты ICTV писали, почему стоит снять мораторий на продажу земли и сколько будут стоить наши черноземы через 10 лет.

Фотоpixabay.com

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Гройсман поддержал молодого голову ОТГ
Заставляют платить несуществующие долги: как облгазы обманывают украинцев
Журнал Фокус оценил работу правительства Гройсмана
Гройсман предложил уравнять оплату труда женщин и мужчин в Украине
Платежки, реформы и субсидии: Гройсман ответил на вопросы, волнующие украинцев
Украина станет газовым государством: Гройсман назвал сроки
Гройсман назвал три задачи Кабмина на 2019
Гройсман пригрозил увольнениями мэрам городов, где еще нет отопления
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка