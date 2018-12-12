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Держатся достойно: консулы Украины посетили всех пленных моряков

Украина узнала о состоянии всех 24 моряков, которые были взяты в плен Россией в Керченском проливе.

Украинские консулы сегодня, 12 декабря, посетили в московском СИЗО 5 пленных украинских военных моряков. Таким образом, Украина узнала о состоянии всех 24 военнопленных украинцев.

Об этом в среду, 12 декабря, сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Дипломаты заверили моряков, что они находятся под полной адвокатской защитой и обеспечены всей необходимой поддержкой со стороны Украинского государства.

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По словам консулов, “моряки держатся достойно”, осознают себя военнопленными и твердо верят, что выйдут на свободу и вернутся в Украину.

Напомним, командир пленных украинских моряков Денис Гриценко не признал своей вины.

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