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Украинцы смогут ездить в Грузию по ID-карточкам

Кабмин сегодня утвердил соглашение Украины с Грузией о взаимных поездках граждан на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки.

Принято соответствующее постановление правительства, передают Украинские новости.

Само соглашение, которое было подписано еще 5 октября, сохраняет безвизовое пребывание граждан Украины на территории Грузии до 90 дней в течение 180 дней.

Украина и Грузия еще летом договорились об ускорении процесса введения поездок между странами по внутренним биометрическим паспортам.

Фото: Oleksii Popov/Dreamstime

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