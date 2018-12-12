Нацбанк опубликовал график работы банков Украины во время новогодних праздников.
Информация обнародована на официальном сайте Нацбанка.
- 27, 28 декабря системы электронных платежей Нацбанка будут работать на 2 часа дольше.
- 25 декабря после 15.00 системы электронных платежей не будут работать.
- 30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 системы электронных платежей, система электронной почты Нацбанка, депозитарий Нацбанка, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система Реестр договоров с нерезидентами 2 не будут работать.
- 2 января 2019 года банки не будут принимать клиентов. Межбанковские переводы средств через систему электронных платежей в этот день будут осуществляться.
- 3, 4 и с 8 января 2019 системы электронных платежей и банковская система Украины работают в обычном режиме.
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