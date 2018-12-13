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Активы Газпрома в Европе: суд удовлетворил требования Нафтогаза

Нью-Йоркский суд разрешил Нафтогазу получить доступ к информации об активах Газпрома в Европе.

Суд в Нью-Йорке вынес удовлетворительное решение на требование Нафтогаза на предоставление информации об активах Газпрома в Европе, сообщается на официальном сайте украинской газовой монополии.

– GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York должны раскрыть информацию об активах ПАО Газпром в Европе, – сообщает Нафтогаз.

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Соответствующие повестки компании получат в ближайшие дни.

Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG

Ранее Факты ICTV писали, что  Нафтогаз взыскал с российского Газпрома еще $3,8 млн за транзит газа в октябре.

ФотоDreamstime.com

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