Нью-Йоркский суд разрешил Нафтогазу получить доступ к информации об активах Газпрома в Европе.
Суд в Нью-Йорке вынес удовлетворительное решение на требование Нафтогаза на предоставление информации об активах Газпрома в Европе, сообщается на официальном сайте украинской газовой монополии.
– GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York должны раскрыть информацию об активах ПАО Газпром в Европе, – сообщает Нафтогаз.
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Соответствующие повестки компании получат в ближайшие дни.
Нафтогазу необходима эта информация, чтобы подать в Швейцарии иск об аресте акций Nord Stream 2 AG
Ранее Факты ICTV писали, что Нафтогаз взыскал с российского Газпрома еще $3,8 млн за транзит газа в октябре.
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