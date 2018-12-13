Верховная Рада не продлила мораторий на проведение проверок бизнеса на следующий год.

Верховная Рада Украины не продлила действие ЗУ О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности (в редакции от 01.01.2018 г.. За № 2246-VIII).

Напомним, согласно данному нормативно-правовому акту был наложен мораторий на проведение проверок бизнеса до конца текущего года, благодаря чему существенно уменьшалось административное давление на бизнес и на тех лиц, которые владеют бизнесом на территории Украины.

Несмотря на законодательную инициативу одного из народных депутатов о необходимости продолжения моратория на проведение проверок до 31.12.2020 г. – чуда не произошло, поскольку законопроект № 6248 от 27.03.2017 г. так и остался на стадии рассмотрения комитетами ВРУ. Такая позиция политиков и органов власти – является не случайной, так как из-за сложной финансовой ситуации в государстве проверки и ревизии очень часто используются с целью силового наполнения государственного бюджета.

– Сегодня мораторий выполняет более предохранительную функцию, но его существование хоть как-то сдерживает давление государства на представителей малого и среднего бизнеса, и позволяет им спокойно заниматься предпринимательской деятельностью. Однако, уже с 1 января контролирующие органы снова имеют право проводить проверки, а соответственно бизнесу нужно готовиться к затратам по финансам и времени, – заявил бизнесмен Максим Березкин.

Так, на сегодня уже 39 контролирующих органов обнародовали проекты планов проверок на следующий год, по которым будет проверено 121 223 субъекта хозяйствования. Следует заметить, что указанная цифра не является окончательной и касается исключительно плановых проверок, а соответственно оценить реальный масштаб “внеплановых” очень сложно.

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– Чиновники говорят, что данные проверки – обычная европейская практика, а не карательная система, они будут риск-ориентированными, а не по формальным признакам. Однако, представьте себе, легально работающий бизнес, который вместо занятия предпринимательской деятельностью, создания новых рабочих мест, наполнения бюджетов всех уровней будет заниматься сопровождением проверок различных контролирующих органов. Жаль, что чиновники не понимают, что силовое наполнение бюджета сегодня – это уменьшение доходов бизнеса завтра, а соответственно пополнять государственный бюджет ежегодно будет все сложнее и сложнее, – заявил Березкин.

Предприниматель говорит, что бизнес уже давно предложил целый ряд инициатив, а именно: реформу по оптимизации контролирующих органов; введение моратория на проведение проверок, а также внедрение автоматизированной системы государственного надзора (контроля), что позволит вести государственный контроль за процессом проведения проверок; создание единого правоохранительного органа для экономических преступлений, вместо дублирования функций полиции, прокуратуры и СБУ. Однако в готовности политиков пойти на непопулярные действия и прислушиваться к инициативам бизнесменов он сомневается.

Проверить включен ли конкретный предприниматель в план проверок можно на сайте онлайн-сервиса VKURSI.

Напомним, 11 декабря суд восстановил в должности главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.