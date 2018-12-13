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Индекс процветания: Украина улучшила позиции в рейтинге

Украина поднялась в глобальном Индексе процветания на одну ступеньку.

В глобальном Индексе процветания Украина поднялась с 112 на 111 позицию со 149 стран.

Об этом сообщает международный аналитический центр Legatum Institute.

В этом году Украина показала лучшие результаты в области личной свободы и образования.

Читайте: Украина поднялась в Индексе экономической свободы

Зато самые низкие показатели сейчас в сфере здравоохранения – 137 место.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности.

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