Президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма строили свою политику так, чтобы любой ценой избежать войны.
Об этом сказал украинский поэт Вано Крюгер (Иван Коломиец) в интервью BBC Украина.
По его словам, Леонид Кравчук и Леонид Кучма создавали институты украинского национального государства. Они строили политическую нацию и пытались любой ценой избежать войны.
– Ведь карты, к примеру, Крымской, Донецкой и Одесской “республик” – тогда они еще не были “народными” – висели в российских штабах еще в конце восьмидесятых, и свободно публиковались в соответствующих изданиях, – говорит Крюгер.
Он также вспомнил слова Чезаре Борджиа, герцога Валентино, которые хорошо усвоили российские стратеги: “Италия слишком большая, чтобы проглотить ее за один раз, однако ее можно съесть как пирожное: слой за слоем”.Читайте: Санкции за псевдо-выборы и агрессию на море: что может потерять Россия после решения Совета ЕС
Поэт считает, что президентам Кравчуку и Кучме удалось отсрочить войну до нашего времени.
– Если бы это случилось еще в девяностых, линия фронта сейчас бы проходила не Донбассом, а Днепром или Збручем, и наши потери людьми или территориями были бы значительно больше.
В лучшем случае мы бы имели навязанное извне федеративное устройство со слабым центром и государственным статусом русского языка – прочно и навечно бы закрепило Украины в зоне геополитического влияния Российской Федерации.
Напомним, в Украине начались масштабные учения по проверке обороны страны в случае нападения врага.
Фото: Váno Krueger