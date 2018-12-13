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Когда-то Кравчуку и Кучме удалось избежать войны – Вано Крюгер

Президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма строили свою политику так, чтобы любой ценой избежать войны.

Об этом сказал украинский поэт Вано Крюгер (Иван Коломиец) в интервью BBC Украина.

По его словам, Леонид Кравчук и Леонид Кучма создавали институты украинского национального государства. Они строили политическую нацию и пытались любой ценой избежать войны.

– Ведь карты, к примеру, Крымской, Донецкой и Одесской “республик” – тогда они еще не были “народными” – висели в российских штабах еще в конце восьмидесятых, и свободно публиковались в соответствующих изданиях, – говорит Крюгер.

Он также вспомнил слова Чезаре Борджиа, герцога Валентино, которые хорошо усвоили российские стратеги: “Италия слишком большая, чтобы проглотить ее за один раз, однако ее можно съесть как пирожное: слой за слоем”.

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Поэт считает, что президентам Кравчуку и Кучме удалось отсрочить войну до нашего времени.

– Если бы это случилось еще в девяностых, линия фронта сейчас бы проходила не Донбассом, а Днепром или Збручем, и наши потери людьми или территориями были бы значительно больше.

В лучшем случае мы бы имели навязанное извне федеративное устройство со слабым центром и государственным статусом русского языка – прочно и навечно бы закрепило Украины в зоне геополитического влияния Российской Федерации.

Напомним, в Украине начались масштабные учения по проверке обороны страны в случае нападения врага.

Фото: Váno Krueger

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