Курорт Трускавец пользуется высоким спросом среди украинских и иностранных гостей. Факты ICTV выяснили секрет города, который принимает в месяц такое же количество посетителей, как и количество населения.

Трускавец – популярный украинский туристический бренд, известный во всем мире. Формула его успеха простая – качественные и эффективные услуги лечения по доступным ценам. То же лечение на европейских курортах, бесспорно, будет стоить дороже. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта (хронические колиты и энтероколиты, желчнокаменная болезнь, заболевания печени, холецистит, панкреатит, дискинезия кишечника, желчного пузыря) в санаториях Трускавца применяют минеральную воду, правильное питание в сочетании с лечебной гимнастикой и озокеритотерапией.

Курорт стал известным благодаря своей уникальной лечебной воде Нафтуся. Из-за наличия в своем составе нефти, природных минералов и полезных веществ она активно используется для лечения и профилактики различных заболеваний желудочно-кишечного тракта. А основной ее секрет в том, что не нужно никакой магии – просто принимать ее несколько раз в день по указаниям врача. Средний курс лечения составляет 14-21 день. Кроме Нафтуси на территории курорта имеются такие основные источники лечебной воды: Мария, София, Бронислава, София и Юзя.

Трускавец – город, куда нужно приехать очистить свой организм, нагуляться уютными улочками, вдоволь насладиться чистым воздухом, попробовать традиционные карпатские блюда и просто взять тайм-аут.

Курорт расположен в экологически чистой зоне – Прикарпатье. Совсем рядом можно увидеть пряди Карпатских гор. От Трускавца недалеко до горнолыжного курорта Славское (1,5 часа езды), где можно насладиться катанием на лыжах и санках, а летом – заняться велосипедным спортом и совершить путешествие в горы.

В Трускавце огромный выбор жилья на любой вкус и толщину кошелька: гостиницы, санатории, бюджетные хостелы, частные виллы. По словам городского головы Трускавца Андрея Кульчинского, в 2017 году на курорте отдохнуло 210 000 туристов. Но еще как минимум 30% туристов снимали жилье в частном секторе.

Развлечения

Дельфинарий Оскар

Активный отдых в горах

Прогулки в местном парке размером 50 га

Музеи

Кинотеатры

Концерты и дискотеки в местном доме культуры

В течение года в городе проводятся различные мероприятия и культурные события: экономические форумы, кинофестивали, в марте ралли, в июне празднуется День города.





















Город здоровья. Почему стоит посетить Трускавец? / 5 фотографий

Где остановиться?

Гостинично-курортный комплекс Карпаты (санаторий Карпаты) имеет особую популярность как среди украинских, так и иностранных туристов, что свидетельствует о высоком качестве его услуг. По статистике посетители комплекса – представители 55-ти стран мира. Парковая территория заведения награждена золотой медалью гран-при лауреата Национальной премии в области ландшафтной архитектуры и дизайна Цветущая Украина 2008.

Владельцы позаботились о досуге своих гостей. Здесь есть мини-зоопарк, искусственный водопад, тренажерный зал, бильярд, площадки для тенниса, футбола, волейбола, столы для пинг-понга, конференц-зал, диско-бар с караоке, лобби-бар, спа-центр с двумя бассейнами. Отель предоставляет своим клиентам уникальные авиа-услуги – вы можете увидеть город с высоты птичьего полета и даже прыгнуть с парашютом (900 грн).

Этно-ресторан Гражда предлагает блюда украинской кухни. Ресторан Плай работает по шведской системе, здесь представлены кухни разных стран мира. Блюда готовятся из экологически чистых продуктов, которые выращивают на собственной ферме. Также здесь есть собственный бювет, куда регулярно несколько раз в день работники доставляют воду из источников.

Лечебно-диагностический центр – один из важнейших в Карпатах. Здесь осуществляется процесс лечения и профилактики болезней, очистки и восстановления организма благодаря косметологическим и лечебным процедурам.

Цены: в зависимости от периода проживания стандарт двухместный от 2351- 3195 грн в сутки, люкс от 3613-4817 грн в сутки.

Отель Green Park предлагает посетителям 36 номеров четырех категорий, каждый из которых имеет балкон. В стоимость номера входит завтрак шведского типа, пользование бассейном и саунами, а также консультация врача. Для улучшения комфорта отдыхающих администрация комплекса создала специальную развлекательную комнату для детей, где с ними работает няня. В spa-центре вы можете попробовать такие процедуры: обертывания, лечебные ванны, гидромассажные ванны, магнитотерапия, миостимуляция, прессотерапия, парафинотерапия, ингаляции, стоун терапия, массажи.

Цены: в зависимости от периода проживания стоимость стандартного номера составит 1050-1500 грн, люкс 2100-3600 грн, семейный люкс 3000-3600 грн в сутки.

Отель 365

Первый отель в Трускавце, который совсем недавно пережил тотальный переход от советского дизайна к европейскому. Главные достоинства заведения – уникальные экскурсии и развлекательные мероприятия непосредственно в комплексе. Ежедневно от отеля выезжают несколько автобусов по различным направлениям: Моршин, Славское, Мукачево, Львов, скалы Довбуша и это далеко не весь список.

Цены: 2-местный эконом 3390-7740 грн, 4-местный семейный от 2700-5340 грн (цена указана за 1 человека), в новогодний период стоимость будет повышаться.

Вышеперечисленные цены указаны за 7 дней проживания, они включают в себя: завтрак, ужин и перекусы во время поездок, трансфер с вокзалов Львова, бесплатную консультацию врача, экскурсии, путешествия в горы, прогулки в лес, автомобильную стоянку. В зимний период в перечень также входит трансфер из отеля до горнолыжных курортов и пользование лыжным снаряжением.

Трускавец до сих пор не является государственным курортом. Однако, это не мешает ему собирать рекордные показатели посетителей. В прошлом году количество туристов составило 210 000, а средняя продолжительность их пребывания составляла 12-14 дней.

Город активно развивается, в прошлом году на рекламу было потрачено около 1 млн гривен. При участии администрации были созданы видеоролики на нескольких языках о лечебной воде Нафтуся и самом городе. Здесь проводятся ралли, кинофестивали, форумы, празднуется День города. Все это делает курорт Трускавец привлекательным местом отдыха как для украинских, так и иностранных гостей.

Фото: официальная страница Трускавецкого городского совета в Facebook

Людмила Богданова