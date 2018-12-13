Сегодня на западе, в большинстве северных и центральных областей Украины снегопады.

Прогноз погоды на сегодня, 13 декабря, публикует Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, только в Приазовье и на крайнем востоке днем без существенных осадков.

На дорогах гололедица.

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Температура воздуха в течение суток – от 4° мороза до 1° тепла, в Карпатах 5-10° мороза.

В Киеве сегодня небольшой снег, на дорогах гололедица.

Температура воздуха в течение суток от 0° до 2° мороза.

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Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза, после чего придет потепление.

По его словам, ситуация с постоянным потеплением и похолоданием будет наблюдаться и перед Рождеством и перед старым Новым годом.