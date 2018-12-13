Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Брюсселе.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

– Благодарен за усилия, которые прилагает Германия с целью прекращения блокады Россией акватории Азовского моря и Керченского пролива, – написал президент.

Кроме того, Порошенко отметил особое внимание, которое Ангела Меркель уделяет вопросу освобождения украинских моряков и обеспечению свободы судоходства в регионе.

Глава украинского государства призвал отреагировать на акт российской агрессии введением Азовского пакета санкций.

Напомним, Порошенко сейчас с рабочим визитом прилетел в Брюссель, где обсуждает агрессию России в Керченском проливе и продлении санкций против РФ.