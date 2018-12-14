Полномасштабное вторжение в Украину будет началом конца России.

Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем и спасти свой режим. Однако, большая война принесет диктатору противоположный результат, считает профессор политологии Университета Рютгера в Нью-Арке Александр Мотыль, пишет Atlantic Council.

По его словам, война не будет быстрой, потому что ВСУ “уже не слабый игрок”. Кроме сопротивления украинской армии Кремль встретится с давлением со стороны Европы. Эксперт прогнозирует, что в случае вторжения ЕС отрежет Россию от системы SWIFT и остановит проект Северный поток-2.

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Кроме этого, против Путина могут мобилизоваться элиты и народ, рассуждает Мотыль. Эти факторы и аннексированный Крым, который дорого стоит россиянам, могут в результате привести к распаду России, прогнозирует эксперт.

Напомним, Россия создала дивизию прорыва возле российско-украинской границы.