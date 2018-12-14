PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Чому війна проти України закінчиться розпадом Росії - 5 факторів/

Почему война против Украины закончится распадом России – 5 факторов

Полномасштабное вторжение в Украину будет началом конца России.

Владимир Путин может пойти на полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы отвлечь россиян от внутренних проблем и спасти свой режим. Однако, большая война принесет диктатору противоположный результат, считает профессор политологии Университета Рютгера в Нью-Арке Александр Мотыль, пишет Atlantic Council.

По его словам, война не будет быстрой, потому что ВСУ “уже не слабый игрок”. Кроме сопротивления украинской армии Кремль встретится с давлением со стороны Европы. Эксперт прогнозирует, что в случае вторжения ЕС отрежет Россию от системы SWIFT и остановит проект Северный поток-2.

Читайте: К весне вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину мала – эксперт

Кроме этого, против Путина могут мобилизоваться элиты и народ, рассуждает Мотыль. Эти факторы и аннексированный Крым, который дорого стоит россиянам, могут в результате привести к распаду России, прогнозирует эксперт.

Напомним, Россия создала дивизию прорыва возле российско-украинской границы.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чтобы не раскрыли секрет: американский дипломат рассказал о слабости Путина
Когда-то Кравчуку и Кучме удалось избежать войны – Вано Крюгер
Готовность к вторжению: Турчинов заявил об обучении по всей Украине
Порошенко вновь встретился с Меркель – о чем говорили
Атака на Азове: НАТО усилит военную помощь Украине
Выборы президента Украины: возможен ли сценарий США
Командир буксира Яны Капу отказался давать показания ФСБ
Что будет с задержанными украинскими моряками
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка