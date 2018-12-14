Сегодня в Украине будет снежить, температура воздуха 0 -2 градуса.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Снег пройдет почти по всей территории, только на востоке и юге страны будет без осадков.
В восточных областях днем -1 +4 градуса, ночью 0 -3.
На юге страны днем 3-5 выше нуля, ночью 0 -4 градуса.
На западе будет снежить. Днем температура +3 -2, ночью 0 -4 градуса.
В центре Украины будет сохранятся морозная погода, максимум столбик термометра опуститься до -2.
В Киеве снег, днем и ночью 0 -2.
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К слову, в выходные, 15 и 16 декабря, снег постепенно прекратится, но не на западе Украины. На остальной территории похолодает до небольших морозов.
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