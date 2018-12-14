Сегодня в Украине будет снежить, температура воздуха 0 -2 градуса.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Снег пройдет почти по всей территории, только на востоке и юге страны будет без осадков.

В восточных областях днем -1 +4 градуса, ночью 0 -3.

На юге страны днем 3-5 выше нуля, ночью 0 -4 градуса.

На западе будет снежить. Днем температура +3 -2, ночью 0 -4 градуса.

В центре Украины будет сохранятся морозная погода, максимум столбик термометра опуститься до -2.

В Киеве снег, днем и ночью 0 -2.

Читайте: Непогода в Украине: без света 170 сел, Киев закрыли для фур

К слову, в выходные, 15 и 16 декабря, снег постепенно прекратится, но не на западе Украины. На остальной территории похолодает до небольших морозов.