Первый магистральный тепловоз Тризуб производства компании General Electric вышел на Донецкую железную дорогу.

Об этом сообщает канал 112.

Как подчеркнул глава правительства Владимир Гройсман, такое решение существенно улучшит вопрос промышленной логистики в регионе.

– Мы уже запустили первые локомотивы на стратегическое направление. Естественно, мы должны сделать все, чтобы украинская экономика, в том числе, которая ориентируется на экспорт, была обеспечена качественной логистикой и инфраструктурой. Поэтому мы добавляем новые тепловозы на направление Камыш-Заря — Волноваха и непосредственно в Мариуполь. Это обеспечит весь промышленный регион возможностью не только отправлять продукцию, но и непосредственно доставлять ее в украинские порты, потребителям и на мировые рынки, – сказал Владимир Гройсман.

Дальнейшее обновление подвижного состава, которое анонсировал премьер, позволит обеспечить стабильное снабжение сырьем металлургических комбинатов Мариуполя, которые ежегодно приносят Украине более $2 млрд валютной выручки.

Украинской экономике нужно не менее ста локомотивов в год, об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

– В сложном вопросе выхода из кризиса тяги на УЗ получен первый фактический результат. Не договор, не меморандум, не политическое обещание, а реальный вклад в будущее. Понимаю, что мой энтузиазм в этом вопросе разделят не все участники рынка. Масштаб события не так велик. Ввод в эксплуатацию, например, за год сотого нового локомотива приветствовался бы шире и имел большее положительное значение для развития железной дороги и экономики в целом. Но ведь хочется верить, что с этого локомотива начнется реальная трансформация и развитие УЗ. Пусть он будет символом будущих успехов, – говорит Александр Криворучко руководитель Ассоциации собственников вагонов.

Напомним, проблеме железнодорожного сообщения с Мариуполем более четырех лет. Электрифицированные пути остались на оккупированной территории. Пассажирские и грузовые поезда были перенаправлены по альтернативной однопутной ветке, которая пропускала не более 10 пар поездов.

После вмешательства Владимира Гройсмана, Укрзализныця в 2016-2017 годах расширила участок пути Камыш-Заря —Волоноваха в направлении Мариуполя. Это позволило увеличить пропускную способность до 20 пар в сутки.

Магистральные тепловозы ТЭ33А производства General Electric обладают современными техническими характеристиками, они мощнее эксплуатируемых машин и потребляют до 20% меньше топлива. В целом Укрзализныця намерена приобрести 30 новых локомотивов уже до весны следующего года.