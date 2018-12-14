В селе Иванковцы участники проекта Новые лидеры вместе с местными жителями создали Арт-пространство для молодежи. Активисты представили бюджет проекта на открытой платформе. Что это за проект, кто его делает и как его поддержать – читайте в материале Фактов ICTV.

В селе Иванковцы Житомирской области участники проекта Новые лидеры помогали молодежи запустить несколько проектов.

Тогда началась разработка сайта Арт-пространства, запустили проект ЭкоТревел, открылись интерактивные занятия по английскому языку и зарегистрировали общественную организацию.

Совместными усилиями основали Арт-пространство.

– Уже есть помещение и электроэнергия, но нет отопления и определенного количества оборудования. Итак, мы решили собрать необходимое с помощью краудфандинга, – рассказывает участник проекта Новые лидеры, программный директор креативного пространства Impact Hub Odessa Александр Славский.

Так, проект можно поддержать всего в несколько кликов на краудфандиге – от 20 до 1500 гривен.

За благотворительность вы получите символический подарок на память от арт-пространства.

Сейчас собрали 37% от необходимой суммы.

На что конкретно пойдут деньги:

Активисты еще в сентябре закупили частично оборудования – доску для проектора и для рисования, установили Интернет.

– Сейчас на краудфандинге эти 60 000 гривен собирает представитель общественной организации, которая действует в ОТГ, а мы им помогаем в этом, – добавил Александр.

Напомним, как прошел финал проекта Новые лидеры.