НКРЭКУ утвердила прогнозируемую оптовую цену электроэнергии на 2019 год, что означает ее подорожание для промышленности на 2%.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, соответствующее постановление №1906 обнародовано 14 декабря на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, оптовая цена на электроэнергию в 2019 году вырастет до 1 669,98 грн за 1 МВт/ч. (без НДС) с разбивкой на кварталы:

I-II кварталы – 1 618,42 грн за 1 МВт/ч. (без НДС);

II и-IV кварталы – 1 722,0 грн за 1 МВт/ч. (без НДС).

Это постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 1 июля.

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Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко после заседания заявила, что цены на свет для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будут, передает РБК-Украина.

Недавно в НКРЭКУ заявляли, что для населения тарифы на свет должны вырасти на 50%, поскольку действующие покрывают лишь себестоимость.

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