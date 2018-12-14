PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы / В Украине повысили оптовые цены на электричество/

В Украине повысили оптовые цены на электричество

НКРЭКУ утвердила прогнозируемую оптовую цену электроэнергии на 2019 год, что означает ее подорожание для промышленности на 2%.

Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, соответствующее постановление №1906 обнародовано 14 декабря на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу, оптовая цена на электроэнергию в 2019 году вырастет до 1 669,98 грн за 1 МВт/ч. (без НДС) с разбивкой на кварталы:

  • I-II кварталы – 1 618,42 грн за 1 МВт/ч. (без НДС);
  • II и-IV кварталы – 1 722,0 грн за 1 МВт/ч. (без НДС).

Это постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и действует до 1 июля.

Читайте: Цена на газ для промпотребителей снижена на декабрь

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко после заседания заявила, что цены на свет для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будут, передает РБК-Украина.

Недавно в НКРЭКУ заявляли, что для населения тарифы на свет должны вырасти на 50%, поскольку действующие покрывают лишь себестоимость.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка