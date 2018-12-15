Решение о денежных выплатах политзаключенным планируют принять до конца 2018 года.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц планирует принять решение о выплате политзаключенным до конца года.

Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи, пишет УНН.

Он отметил, что комиссия при министерстве уже приняла 56 положительных решений о выплате единоразового пособия в размере 100 тыс. грн для семей российских политзаключенных.

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К слову, единоразовую денежную помощь уже получили 34 семьи.

Ранее Факты ICTV писали, когда семьи пленных моряков получат по 100 тыс. грн.