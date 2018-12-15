Оппозиционный Блок определил кандидата в Президенты – Александра Вилкула.

В партии призвали все политические силы, реально находящиеся в оппозиции, а также местное самоуправление, трудовые коллективы, лидеров промышленных предприятий и профсоюзов объединиться вокруг кандидатуры Вилкула.

Глава политсовета Оппозиционного Блока Борис Колесников, выступая с трибуны, сказал:

– Мы посоветовались с профсоюзами, с трудовыми коллективами, с органами местного самоуправления, с лидерами промышленников и предпринимателей и пришли к выводу, и просим вас на предстоящих выборах президента нашей страны объединиться вокруг кандидатуры Александра Юрьевича Вилкула. Я надеюсь на победу.

Также к однопартийцам обратился и Вадим Новинский, глава фракции Оппозиционного Блока в парламенте.

– У нас есть мощная команда, у нас есть все условия для того, чтобы мы победили на этих выборах. Будут сформированы штабы во всех регионах нашей страны для поддержки кандидата в президенты, который будет выдвигаться согласно закону Украины в январе месяце на следующем съезде, который наша партия проведет. По моему глубочайшему убеждению, самым достойным от нашей партии, чтобы принять участие в выборах президента, является Александр Юрьевич Вилкул, – сказал он.

Вилкул поблагодарил всех за оказанное доверие.

– Моя цель, наша цель – сделать так, чтобы наша партия была первой в стране и привела страну к успеху. Я уверен, что нам это под силу. Таких людей как мы с вами, не пятьсот человек, которые находятся сейчас здесь, и даже не 60 тысяч членов нашей партии. На самом деле – нас миллионы, за нами огромное количество людей, которые видят другой путь страны. Это путь мирной, успешной и богатой страны.

Он подчеркнул, что в Украине межвыборные циклы – пять лет.

– И не дай Бог, если на следующих выборах победит или действующий президент, я не могу представить, как это может быть, или кто-нибудь, похожий на действующую власть, то это до конца уже приведет страну к краху. И все надежды украинцев, миллионов украинцев обращены на нас. За последние три недели я провел огромное количество встреч. Проехал пол страны. От Киева до Одессы, Запорожье, Днепропетровск, Дружковка, Мариуполь. Кривой Рог, многие-многие другие города. И я вижу, как нас принимают люди. И я вижу, как люди нам доверяют. И эта поддержка, это доверие дает силы мне и всем нам бороться и побеждать, – сказал Вилкул.

Напомним, народные депутаты Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из парламентской фракции Оппозиционного блока за нарушение устава партии, подыгрывание действующей власти и предательство интересов избирателей.