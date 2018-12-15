PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / НБУ зніме обмеження грошових переказів на закордонні картки/

НБУ снимет ограничения денежных переводов на зарубежные карточки

Национальный банк с февраля 2019 года упростит валютные ограничения для населения и бизнеса.

Нацбанком с 7 февраля 2019 будут введены новые валютные смягчения для населения и бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Теперь украинцы смогут без ограничений перечислять валюту со своих счетов за границу.

Максимальный объем денежных переводов без открытия счета вырастет с 15 тыс. грн до 150 тыс. грн

Читайте: НБУ разрешил открывать счета дистанционно

Кроме того, с 7 февраля 2019 сумма для пересылки валюты по почте возрастет до €10 тыс.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине увеличился спрос на иностранную валюту.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка