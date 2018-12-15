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Не Taryan Towers единым: СБУ заинтересовалось десятками стройплощадок в центре Киева

TARYAN GROUP — оказалась не единственной компанией, к которой СБУ пытается применить незаконные рычаги давлении.

В распоряжение LIGA.net попало письмо Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ с перечнем 30 площадок, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры.

Как сообщил на днях в открытом видеообращении к Президенту Украины основатель TARYAN GROUP Артур Мхитарян, люди СБУ требуют от него $1 млн за разрешительные документы Минкульта. По его словам, в подобной ситуации оказались множество компаний отрасли.

Кроме ЖК Taryan Towers, в перечень попали ЖК Podil Plaza&Residence, Alter Ego, Tetris Hall, Новопечерский квартал №5, Edelweiss House, Elyseum, Cardinal, Victory V, TetrisHall, House, Crystal House, Aurum, Cosmos, Стиль, Эдельдорф, Камертон, клубные дома Struetinsky, Малевича, 48, БЦ Реноме и другие объекты.

Как сообщалось ранее, вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована ЗЗ о регулировании градостроительной деятельности. Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция — ГАСИ.

Осуществляя любые действия по проверке качества строительства якобы с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства, СБУ фактически подменяет специальные государственные органы.

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