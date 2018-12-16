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Сутки на Донбассе: погиб военный, еще один ранен

За сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. К сожалению, один украинский военный погиб от пули снайпера, еще один ранен.

Боевики стреляли из минометов калибра 120 и 82 мм вблизи Крымского, что на Луганском направлении, а также в районе Гнутово, Водяного – на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр ООС.

Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применил неподалеку Станицы Луганской – на Луганском направлении, в районе Новомихайловки (Донецкое направление) и под Чермалыком, Гнутово, Лебединским – на Мариупольском направлении.

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По данным разведки, уничтожены трое оккупантов, еще 8 получили ранения.

С начала текущих суток враг огонь не открывал.

Напомним, из-за агрессии РФ на Азовском море структуры Операции объединенных сил привели в полную боевую готовность.

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