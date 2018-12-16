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Факти / Україна / СБУ перевірить держслужбовців, родичі яких мають паспорти РФ/

СБУ проверит госслужащих, родственники которых имеют паспорта РФ

СБУ проверит украинских госслужащих, имеющих родственников из РФ, на предмет противоправных действий против Украины.

Контрразведка СБУ проведет проверку украинцев, которые работают на госслужбе и при этом имеют родственников  с российским гражданством.

Такое поручение с акцентом на силовиков главе спецслужбы Василию Грицаку дал президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, при наличии на это оснований госслужащие будут привлекаться к ответственности, в том числе могут быть уволены.

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Такую проверку Порошенко запустил после того, как было установлено, что у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российское гражданство.

Напомним, СБУ закрыла дело о якобы причастности сотрудников Укринбанка к поддержке сепаратистских организаций.

 

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