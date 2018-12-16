СБУ проверит украинских госслужащих, имеющих родственников из РФ, на предмет противоправных действий против Украины.

Контрразведка СБУ проведет проверку украинцев, которые работают на госслужбе и при этом имеют родственников с российским гражданством.

Такое поручение с акцентом на силовиков главе спецслужбы Василию Грицаку дал президент Украины Петр Порошенко, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, при наличии на это оснований госслужащие будут привлекаться к ответственности, в том числе могут быть уволены.

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Такую проверку Порошенко запустил после того, как было установлено, что у жены и дочери первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко есть российское гражданство.

Напомним, СБУ закрыла дело о якобы причастности сотрудников Укринбанка к поддержке сепаратистских организаций.