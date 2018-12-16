В Фастове 16 декабря объявили днем траура из-за гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме.
16 декабря объявляется траур по погибшим Снежане Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталию Бабиченко, 1985 года рождения, сообщает пресс-служба Фастовского горсовета.
В Фастове приспущены государственный флаг и флаг города перед мэрией, а также на госучреждениях и организациях.
Отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
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Церемония прощания со Снежаной Демьяненко состоится в 12.00, ее похоронят на Интернациональном кладбище.
Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. Из-под завалов достали тела двух погибших, пострадал также 31-летний мужчина.
Фото: dsns.gov.ua