В Фастове 16 декабря объявили днем ​​траура из-за гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме.

16 декабря объявляется траур по погибшим Снежане Демьяненко, 1996 года рождения, и Виталию Бабиченко, 1985 года рождения, сообщает пресс-служба Фастовского горсовета.

В Фастове приспущены государственный флаг и флаг города перед мэрией, а также на госучреждениях и организациях.

Отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Церемония прощания со Снежаной Демьяненко состоится в 12.00, ее похоронят на Интернациональном кладбище.

Напомним, 14 декабря в Фастове Киевской области на четвертом этаже пятиэтажного дома произошел взрыв. Из-под завалов достали тела двух погибших, пострадал также 31-летний мужчина.

Фото: dsns.gov.ua