15 декабря может стать праздником под названием День духовного единства Украины.
15 декабря предложили сделать в Украине праздником и выходным днем.
Законопроект с такой идеей зарегистрировал в Верховной Раде депутат Сергей Мищенко.
Автор предлагает дать празднику название День духовного единства Украины в честь Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоялся 15 декабря 2018 года. Как известно, в этот день была создана новая Православная церковь Украины.
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Мищенко убежден, что празднование Дня духовного единства Украины ударит по вражеской пропаганде и объединит украинцев.
Напомним, томос об автокефалии ПЦУ вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.
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