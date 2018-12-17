15 декабря может стать праздником под названием День духовного единства Украины.

15 декабря предложили сделать в Украине праздником и выходным днем.

Законопроект с такой идеей зарегистрировал в Верховной Раде депутат Сергей Мищенко.

Автор предлагает дать празднику название День духовного единства Украины в честь Объединительного собора Украинской православной церкви, который состоялся 15 декабря 2018 года. Как известно, в этот день была создана новая Православная церковь Украины.

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Мищенко убежден, что празднование Дня духовного единства Украины ударит по вражеской пропаганде и объединит украинцев.

Напомним, томос об автокефалии ПЦУ вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019.