В знак поддержки украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, волонтеры международного сообщества InformNapalm записали на Ласпинском перевале патриотическое видео и подняли желто-голубой флаг.

Ролик опубликован на YouTube-канале InformNapalm.

На видео волонтер с флагом Украины в руках на вершине горы у Храма Солнца прочитал стихотворение Заповіт севастопольского автора Ольбега, который в 2014 году ушел воевать на Донбасс против российских оккупантов.

Полный текст стихотворения:

Як умру, то не ховайте мене у могилі,

З кродним полум’ям віддайте тіло Батьківщині!

Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься,

Знайте, серцю полум’янім в землі не гніється!

Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче,

Що загинув за країну молодий козаче,

Повернуся я додому, з попелу повстану,

Соколом злечу на землю – знов у військо стану!

Поженем тоді ми, браття, плем’я бусурманське,

Щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!

Довго ворог вже панує у нашій країні…

Атакуйте, соколи! Слава Україні!

Напомним, моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Фото: скрин видео InformNapalm