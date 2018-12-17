В знак поддержки украинских моряков, захваченных РФ в Керченском проливе, волонтеры международного сообщества InformNapalm записали на Ласпинском перевале патриотическое видео и подняли желто-голубой флаг.
Ролик опубликован на YouTube-канале InformNapalm.
На видео волонтер с флагом Украины в руках на вершине горы у Храма Солнца прочитал стихотворение Заповіт севастопольского автора Ольбега, который в 2014 году ушел воевать на Донбасс против российских оккупантов.
Полный текст стихотворения:
Як умру, то не ховайте мене у могилі,
З кродним полум’ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься,
Знайте, серцю полум’янім в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче,
Що загинув за країну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану,
Соколом злечу на землю – знов у військо стану!
Поженем тоді ми, браття, плем’я бусурманське,
Щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго ворог вже панує у нашій країні…
Атакуйте, соколи! Слава Україні!
Напомним, моряков Украины арестовали во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.
Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.
Фото: скрин видео InformNapalm