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Факти / Україна / Без огляду експерта: в Україні спростили реєстрацію авто/

Без осмотра эксперта: в Украине упростили регистрацию авто

Правила регистрации авто в Украине упростили тем, что при нескольких процедурах отменили обзор эксперта.

Регистрация газобаллонного оборудования теперь обходиться без вмешательства эксперта.

Об этом говорится в изменениях к правилам регистрации (перерегистрации) авто в Украине, которые принял Кабмин, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Также экспертный осмотр не будет обязательным для выдачи временного регистрационного талона при передаче права пользования авто.

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Кроме того, экспертный обзор отменен при таких процедурах:

  • регистрация новых транспортных средств;
  • выбраковка авто;
  • перерегистрация машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

 

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