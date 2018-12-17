Правила регистрации авто в Украине упростили тем, что при нескольких процедурах отменили обзор эксперта.
Регистрация газобаллонного оборудования теперь обходиться без вмешательства эксперта.
Об этом говорится в изменениях к правилам регистрации (перерегистрации) авто в Украине, которые принял Кабмин, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Также экспертный осмотр не будет обязательным для выдачи временного регистрационного талона при передаче права пользования авто.
Читайте: Украинцы нашли способ не растаможивать евробляхи
Кроме того, экспертный обзор отменен при таких процедурах:
- регистрация новых транспортных средств;
- выбраковка авто;
- перерегистрация машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.