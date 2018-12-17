PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Готовы отразить атаку с воздуха: на Донбассе проверили подразделения ООС/

Готовы отразить атаку с воздуха: на Донбассе проверили подразделения ООС

На Донбассе проверили боеготовность подразделений ООС, отвечающих за противовоздушную оборону.

По приказу генерал-лейтенанта Сергея Наева на Донбассе провели проверку на боевую готовность систем противовоздушной обороны подразделений ООС, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Во время проверки боевые расчеты ЗРК БУК-М1 отправились на позиции, чтобы отработать условную боевую задачу.

Зенитные ракетные батареи нашли условную воздушную цель, взяли ее на автоматическое сопровождение и провели условное уничтожение.

В общем проверка показала, что подразделения ПВО могут быстро реагировать на агрессию с воздуха.

Читайте: Уничтожила цель за 280 км: в Украине испытали крылатые ракеты

К слову, в Украине испытали боевой модуль Спис, который вооружен автоматическим гранатометом, комплексом управляемых противотанковых ракет Барьер и пулеметом.

Видео: пресс-центр Операции Объединенных сил

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Подразделения ООС привели в полную боевую готовность
Сутки на Донбассе: в результате боев погиб военный
Сутки на Донбассе: в результате обстрелов погиб военный
Потери на Донбассе: погибли двое военных
Сутки на Донбассе: враг бил из минометов, ранены двое военных
Под Мариуполем горячо: оккупанты стреляют из минометов
Сутки на Донбассе: боевики вели огонь из минометов и БМП
ООС: противник не применял запрещенное оружие, ранен один военный
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка