На Донбассе проверили боеготовность подразделений ООС, отвечающих за противовоздушную оборону.

По приказу генерал-лейтенанта Сергея Наева на Донбассе провели проверку на боевую готовность систем противовоздушной обороны подразделений ООС, передает пресс-центр Операции Объединенных сил.

Во время проверки боевые расчеты ЗРК БУК-М1 отправились на позиции, чтобы отработать условную боевую задачу.

Зенитные ракетные батареи нашли условную воздушную цель, взяли ее на автоматическое сопровождение и провели условное уничтожение.

В общем проверка показала, что подразделения ПВО могут быстро реагировать на агрессию с воздуха.

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К слову, в Украине испытали боевой модуль Спис, который вооружен автоматическим гранатометом, комплексом управляемых противотанковых ракет Барьер и пулеметом.

Видео: пресс-центр Операции Объединенных сил