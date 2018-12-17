В Институте сердца заявили о провокациях, которые имеют место накануне выборов руководителя учреждения.

Коллектив Института сердца заявил о своей активной позиции накануне выборов руководителя учреждения и добавил, что не даст их сорвать.

Указанные выборы должны состояться 18 декабря 2018.

– Последние два года Институт сердца постоянно находится под давлением и попытками дестабилизации работы учреждения. Сегодня созвано общее собрание трудового коллектива (587 зарегистрированных участников собрания) по вопросу открытого обращения в органы публичной власти страны в поддержку коллектива с целью недопущения уничтожения такого заведения, – говорится в сообщении.

По имеющейся информации, 14 декабря в Институт ворвалась группа неизвестных лиц, которые пытались дестабилизировать ситуацию, однако впоследствии были задержаны правоохранителями.

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Коллектив также возмущен позицией главы Минздрава Ульяны Супрун касательно Института сердца. Уровень оказания медицинской помощи в учреждении соответствует мировым стандартам.

– За годы деятельности заведения спасены десятки тысяч пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Наряду с коллективом Тодуров Борис Михайлович в течение 12 лет возглавляет Институт сердца, начиная с проектирования и строительства Центра, – отмечается в сообщении.

Благодаря слаженности действий Института удалось противостоять искусственной дестабилизации, которая была направлена ​​на срыв выборов руководителя учреждения. Сейчас проведение выборов происходит по закону.

Ранее директор Института сердца Борис Тодуров рассказал о том, что неизвестные напали на сотрудников учреждения во время рабочего совещания.