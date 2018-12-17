Киев отвергает обвинения России в том, что Украина якобы планирует в декабре провокацию возле оккупированного Крыма.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал бредом заявление главы МИД Москвы Сергея Лаврова о якобы планах Украины провести провокацию возле оккупированного Крыма.

Турчинов сравнил заявление главы внешнеполитического ведомства России с другими его пропагандистскими заявлениями, вроде того, что в Украине действуют “нацистский” и “неонацистский режими”.

– Сделаю это на понятном россиянам языке: “Бред сивой кобылы!”, простите, “седого мерина”, – прокомментировал Турчинов вброс Москвы в Facebook.

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К слову, ранее заявление Лаврова прокомментировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

– Поэтому я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию, – сказал Гройсман.

Напомним, Лавров объяснил, почему Москва не признает террористические организации “ЛНР” и “ДНР”.