Возобновить Романа Насирова на посту главы ГФС – такое сенсационное решение принял Киевский окружной админсуд. Мол, Кабмин уволил его с нарушением.

Причиной было двойное гражданство: антикоррупционная прокуратура считает, что у Насирова кроме украинского есть и еще британский паспорт. Но суд этого не разглядел.

Суд не только восстановил Насирова на работе, но и постановил выплатить ему 184 тысяч гривен компенсации. Зарплату за 10 месяцев вынужденных прогулов.

В самом Кабмине никак пока не отреагировали на такой судебный сюрприз. Зато представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко сообщил – в деле Насирова до точки еще далеко.

Антикоррупционная прокуратура также не собирается сидеть, сложа руки.

Неожиданный ход конем от Романа Насирова. Его восстановлении в должности председателя фискальной службы, похоже, изменит расклады на политической шахматной доске. Но главная интрига, повлияет ли возвращение Романа Насирова на ход уголовного дела, которое против него открыли более года назад.



Именно во время этого расследования как раз и сплыло двойное гражданство Насирова.

Он проходит по так называемому газовому делу Александра Онищенко. По мнению следователей, Насиров безосновательно предоставлял преференции компаниям бывшего нардепа.

Попытка следователей НАБУ зачитать подозрение тогда еще председателю ГФС превратилась в настоящее шоу.

Насирову вдруг становится плохо. У него якобы произошел инфаркт. Поэтому перевозят в кардиореанимацию больницы Феофания.

Главный врач не пускает следователей НАБУ. Но те все же прорываются и объявляют подозрение Насирову, который лежит с закрытыми глазами. Диагноз инфаркт не подтверждается.

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В суд Насирова завозят на каталке. Клетчатое одеяло сразу становится предметом анекдотов.

Секрет одеяла Роман Насиров раскрывает эксклюзивно для Фактів тижня.

– Будучи без сознания, я даже не знаю, что мне вкалывали. Мы до сих пор не смогли выяснить. Это опять же было постановочное одеяло.

И если по административному делу Насиров выиграл, то по уголовному – до финала еще далеко. Антикоррупционный прокурор уже заявил – если Насиров снова сядет в кресло главного фискала, он может мешать следствию.

Почему же чиновникам и судьям возвращают должности? Причина кроется в самой судебной системе, говорят активисты.

Кабинет министров, без постановления которого Насиров сесть в кресло главного фискала не сможет, его так и не принял.

В фискальной службе преград для прихода старого шефа, говорят, не окажут. Сам же Насиров в своем возвращении на рабочее место не сомневается.

Как сообщалось, 11 декабоя суд возобновил в должности главу ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в нанесении ущерба Украине на сумму около 2 млрд грн.