Данные Международной организации миграции (МОМ) свидетельствуют о том, что Россия остается основной страной назначения для торговли людьми из Украины.

В частности, за первые шесть месяцев 2018 года 57% преступлений, связанных с торговлей людьми, трудовой и сексуальной эксплуатацией украинцев, приходится именно на РФ (61% в 2017-м), передает Интерфакс-Украина.

На втором месте, согласно данным представительства МОМ в Украине, – страны Евросоюза, откуда вернулись 23% пострадавших (как и в 2017 году).

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При этом за этот период организации удалось оказать помощь 582 украинцам.

В МОМ также уточнили, что 74% украинцев, пострадавших от торговли людьми в ЕС, приходится на Польшу, 26% – на Италию, Германию, Испанию, Словению, Нидерланды.

Кроме того, странами назначения для торговли украинцами были Турция, ОАЭ, Израиль, Беларусь и Корея.

К слову, за полгода в Украине полиция обнаружила почти 200 фактов торговли людьми, из них 108 – это сексуальная эксплуатация.

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