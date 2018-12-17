УПЦ МП отказывается переименовываться в связи с созданием Православной церкви Украины.
УПЦ МП не станет менять название после создания Православной церкви Украины во время Объединительного собора в Киеве.
Московский патриархат заявляет, что не признает ПЦУ и называет себя единственной существующей УПЦ. Об этом заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, пишет Inforesist.
– А почему УПЦ должна себя переименовывать? Она в 1990 году, еще Союз, кстати, был, а она уже так называлась, — сказал он.
По его словам, священники МП также не признают того, что Онуфрий более не будет считаться митрополитом Киевским.
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Также Анисимов сообщил, что в суды подано 49 исков от депутатов о незаконности проведения Объединительного собора в Киеве
К слову, в УПЦ МП заявили об увольнении двух своих священников, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря.