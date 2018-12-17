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Факти / Україна / УПЦ МП не визнає ПЦУ і відмовляється перейменовуватися/

УПЦ МП не признает ПЦУ и отказывается переименовываться

УПЦ МП отказывается переименовываться в связи с созданием Православной церкви Украины.

УПЦ МП не станет менять название после создания Православной церкви Украины во время Объединительного собора в Киеве.

Московский патриархат заявляет, что не признает ПЦУ и называет себя единственной существующей УПЦ.  Об этом заявил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, пишет Inforesist.

– А почему УПЦ должна себя переименовывать? Она в 1990 году, еще Союз, кстати, был, а она уже так называлась, — сказал он.

По его словам, священники МП также не признают того, что Онуфрий более не будет считаться митрополитом Киевским.

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Также Анисимов сообщил, что в суды подано 49 исков от депутатов о незаконности проведения Объединительного собора в Киеве

К слову, в УПЦ МП заявили об увольнении двух своих священников, участвовавших в Объединительном соборе 15 декабря.

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