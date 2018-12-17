С сегодняшнего дня в Украину придет похолодание, температура местами опуститься до 15 градусов мороза.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 18 декабря, ночью -10 -12 градусов, днем чуть теплее -7 -9°.

На большей части страны без осадков, снежить будет только в западных областях.

В Киеве солнечно, днем -7 -9°, ночью -10 -12°.

В среду, 19 декабря, на севере Украины температура опуститься до -15 градусов. Холоднее всего в Полтавской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

По всей территории страны без осадков. В Киеве днем до 9 градусов мороза, ночью столбик термометра опуститься до -12 градусов.

В четверг, 20 декабря, тоже солнечно без осадков. Днем -11 -13°, ночью -6 -8°.

Теплее всего на юге страны. Там днем до -3°, ночью до -5 градусов.

В Киеве ночью до -13°.

В пятницу, 21 декабря, в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях ночью 9-15°, днем 4-10° мороза.

На остальной территории страны днем -4 -6°, ночью -7 -9°.

В Киеве немного потеплеет, днем 4-6 градусов мороза, ночью 9° ниже нуля.

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