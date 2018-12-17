Cфера обслуживания в Киеве испытывает дефицит кадров.

Работа в Киеве больше всего ждет квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания.

Вакансии, на которые есть наибольший дефицит кадров в Киеве, публикует городской центр занятости. Так, в столице не хватает таких работников:

уборщик служебных помещений,

дворник,

водитель автотранспортных средств,

грузчик,

контролер-кассир,

охранник,

повар,

продавец продовольственных товаров,

слесарь-сантехник,

каменщик,

воспитатель детского сада,

швея,

маляр,

бетонщик.

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Также в Киеве активно ищут опытных специалистов среди бухгалтеров, врачей, медицинских сестер, воспитателей.

К словам, Факты ICTV разбирались, кто и для чего едет на заработки в Польшу и Чехию.