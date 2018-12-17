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Факти / Україна / Суспільство / Водії, двірники і касири: яких кадрів бракує Києву/

Водители, дворники и кассиры: каких кадров не хватает Киеву

Cфера обслуживания в Киеве испытывает дефицит кадров.

Работа в Киеве больше всего ждет квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания.

Вакансии, на которые есть наибольший дефицит кадров в Киеве, публикует городской центр занятости. Так, в столице не хватает таких работников:

  • уборщик служебных помещений,
  • дворник,
  • водитель автотранспортных средств,
  • грузчик,
  • контролер-кассир,
  • охранник,
  • повар,
  • продавец продовольственных товаров,
  • слесарь-сантехник,
  • каменщик,
  • воспитатель детского сада,
  • швея,
  • маляр,
  • бетонщик.

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Также в Киеве активно ищут опытных специалистов среди бухгалтеров, врачей, медицинских сестер, воспитателей.

К словам, Факты ICTV разбирались, кто и для чего едет на заработки в Польшу и Чехию.

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