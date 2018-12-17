Cфера обслуживания в Киеве испытывает дефицит кадров.
Работа в Киеве больше всего ждет квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания.
Вакансии, на которые есть наибольший дефицит кадров в Киеве, публикует городской центр занятости. Так, в столице не хватает таких работников:
- уборщик служебных помещений,
- дворник,
- водитель автотранспортных средств,
- грузчик,
- контролер-кассир,
- охранник,
- повар,
- продавец продовольственных товаров,
- слесарь-сантехник,
- каменщик,
- воспитатель детского сада,
- швея,
- маляр,
- бетонщик.
Читайте: Вакансия мечты: пара ищет фотографа для путешествий за €7 тыс. в месяц
Также в Киеве активно ищут опытных специалистов среди бухгалтеров, врачей, медицинских сестер, воспитателей.
К словам, Факты ICTV разбирались, кто и для чего едет на заработки в Польшу и Чехию.