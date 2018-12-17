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Факти / Україна / Волкер скасував візит до Москви і висунув умову/

Волкер отменил визит в Москву и поставил условие

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал в декабре посетить Москву, но российская агрессия в Керченском проливе помешала.

Об этом Волкер заявил во время брифинга в Брюсселе, который транслировался на странице Госдепа США в Facebook.

По его словам, пока Россия не освободит украинских моряков и судна, визит в Москву невозможен.

Волкер также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который отменил встречу с Владимиром Путиным из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Напомним, моряков Украины захватили во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.

Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.

Фото@USApoRusski

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