Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер планировал в декабре посетить Москву, но российская агрессия в Керченском проливе помешала.
Об этом Волкер заявил во время брифинга в Брюсселе, который транслировался на странице Госдепа США в Facebook.
По его словам, пока Россия не освободит украинских моряков и судна, визит в Москву невозможен.
Волкер также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, который отменил встречу с Владимиром Путиным из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.
Напомним, моряков Украины захватили во время агрессии России в Керченской протоке 25 ноября.
Сейчас они находятся в СИЗО Лефортово в Москве, где пробудут до 25 января 2019 года.
Фото: @USApoRusski
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