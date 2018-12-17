Система Альфа-банка подверглась сбою 17 декабря. У людей возникли проблемы с балансом на счетах и ​​безналичными расчетами.

17 декабря клиенты Альфа-банка не могли воспользоваться безналичным расчетам из-за сбоя в системе.

Один из клиентов Альфа-банка сообщил об исчезновении денег с его счета.

В пресс-службе банка подтвердили наличие проблем и заявили, что успешно поработали над их устранением, пишет Громадське.

– Сегодня в первой половине дня банком обнаружено задвоение некоторых транзакций по части клиентских счетов, что привело к некорректному отображению остатков на счетах этих клиентов. Ситуация была полностью исправлена в 13.30. К указанному времени все средства клиентов были автоматически и централизованно возвращены на счета клиентов, – сообщили в Альфа-банке.

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Отметим, что Альфа-банк, основанный в 1992 году, входит в 10-ку финучреждений в Украине по объему активов. В частности, акции банка принадлежит одному из самых богатых российских олигархов Михаилу Фридману, который имеет израильское гражданство.

Напомним, Нацбанк опубликовал график работы банковской системы во время новогодних праздников.