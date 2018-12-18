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Атака РФ на Азове и оккупация Крыма: Волкер и Полторак провели переговоры

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и министр обороны Украины Степаном Полторак обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе, на Донбассе и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Переговоры провели сегодня, 18 декабря.

Волкер отметил, что считает агрессию России неприемлемой.

– Россия должна освободить украинских членов экипажа, вернуть украинские суда, а также не препятствовать морскому транзиту в и из украинских портов, – написал он в Тwitter.

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Напомним, что 25 ноября в результате агрессии России в Керченском проливе были повреждены 3 украинских корабля и ранены наши моряки. Как следствие в Украине на 30 дней было введено военное положение.

Ранее Волкер заявил, что не исключает введение новых санкций против России через месяц-два.

Фото: Миноборона Украины

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