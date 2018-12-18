Обычаев, легенд и традиций, связанных с празднованием Дня Святого Николая, в Украине сложилось очень много.

История и традиции

По легендам, Святой Николай, который был епископом византийского города Мира, помог бедному вдовцу выдать свою дочь замуж. По тамошним обычаям, она не смогла бы соединить жизнь со своим возлюбленным без приданого и работы. Поэтому ночью Святой Николай пробрался к убогой хижине и закинул через окно в комнату, где ночевала девушка, кусок золота.

Так он соединил сердца, а по городу прошел слух, что небесный ангел помог влюбленным. Святой Николай стал приносить в дома обездоленных теплые вещи, игрушки и еду. И всегда под покровом ночи, чтобы не быть узнанным.

Вероятно, эта традиция пошла из средневековой Германии, где накануне праздника родители презентовали детям новую зимнюю одежду.

В Украине дети ждут Святого Николая, чтобы получить подарок под подушку при условии, что они вели себя хорошо в течение года. Дети, которые плохо вели себя, могут найти под подушкой розгу или камешек.

Приметы, связанные с 19 декабря

Большой иней – к урожаю хлеба;

Идет дождь – хорошо уродятся озимые;

Мороз – будет большой урожай хлеба и овощей.

Читайте: Какого числа День Святого Николая 2018

Ранее Факты ICTV составили список мероприятий, которые можнопосетить с ребенком на День Святого Николая.