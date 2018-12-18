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Доходы украинцев в 2018 не дотягивают до 2013 года – НБУ

В 2018 году финансовое состояние домохозяйств в Украине продолжало показывать позитивную динамику.

Реальный располагаемый доход населения вырос на 9,8%, но все равно не поднялся выше 82% от уровня 2013 года.

Такие данные приводит Национальный банк Украины по результатам первого полугодия 2018 года.

Позитивная динамика сохраняется благодаря повышению зарплат и соцвыплат, замедлению инфляции и увеличению заработков заробитчан, отмечают в НБУ.

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При этом высказывается прогноз о том, что ряд факторов замедлят темп роста реальных доходов населения в следующем году. Сюда относят низкие темпы роста ВВП, жесткую фискальную политику и снижение количества трудовых мигрантов.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2019 вырастет минимальная зарплата.

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