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Грипп на Донбассе: на карантин закрыли десятки школ

Из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в Донецкой области на карантин закрыли 65 школ, в Луганской – 27.

В частности, в Донецкой области за последнюю неделю эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 13,23%, сообщает Департамент здравоохранения Донецкой ОГА.

Закрыты на карантин 65 школ, где учатся 24 535 детей: 8 школ в Доброполье, 31 – в Краматорске, четыре – в Угледаре, 9 – в Волновахском районе, по одной школе в Добропольском и Александровском районах, четыре школы в Лиманском районе и по две школы в Великоновоселковском, Никольском, Марьинском и Славянском районах.

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На Луганщине эпидемический порог превышен на 6,18%.

– Зарегистрировано 13 случаев заболевания гриппом, из них в Лисичанске – 1, в Рубежном – 5, в Попаснянском районе – 5 и два – в Старобельском районе, – сообщает Департамент здравоохранения Луганской ОГА.

Поэтому в Луганской области закрыли на карантин 27 школ: по одной – в Новопсковском, Марковском, Сватовском и Старобельском районах, две – в Кременском районе и 21 – в Северодонецке.

Ранее в Харьковской области из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли 30 школ.

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