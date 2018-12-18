Предприниматель-аграрий Максим Березкин не понаслышке знает, каково это – строить аграрный бизнес в Украине.

Во время интервью Business Lunch для Obozrevatel бизнесмен рассказал об особенностях развития агропромешенного комплекса в современных реалиях и о том, чего стоит ждать, если хочешь заниматься бизнесом в Украине.

– Аграрный бизнес – довольно консервативная отрасль и зачастую никто в этой сфере не хочет не то что рисковать, а вообще не хочет ничего нового. Предприниматели хотят работать в классической схеме и получать определенную, абсолютно понятную прибыль. Сейчас самое сложное в аграрном бизнесе – это привносить какие-то инновации и следовать тем тенденциям, которые показывают в общемировом масштабе наилучшие результаты – рассказал Максим Березкин.

При этом бизнесмен уверен, что агарная отрасль одна из самых перспективных в стране, и чтобы сделать Украину сильной и независимой страной, необходимо развивать это направление.

– Я рассматриваю себя и, соответственно, свой бизнес исключительно в рамках Украины. Всегда так было, и так и остается. Украина аграрная страна и этого не стоит бояться. Нам нужно строить модель на примере Австрии, которая существует исключительно за счет аграрного бизнеса и при этом является достаточно развитой и успешной страной, – признался Березкин.

Воплотить все планы по развитию аграрной отрасли в жизнь без необходимого кредитования практически невозможно и в этом кроется основная проблема. Иностранные банки, ввиду последних событий в стране, не инвестируют в украинские предприятия, а отечественные не спешат выделять средства.

А в случае с кредитованием бизнеса Максима Березкина, ситуация усугубляется рядом довольно провокативных публикаций в СМИ.

– Вы знаете, к сожалению, в прессе очень много информации проскакивает либо неправдивой, либо перекрученной с какой-то целью, до полнейшей неузнаваемости, 100%-но несоответствующей действительности.

В частности, моя семья за последние 3 года настолько получила негатив информации в прессе, в интернете, в отношении себя, что, если взяться комментировать какие-то конкретные статьи, можно до правды просто не добраться.

Я хочу акцентировать внимание на том, что это хозяйственная деятельность и деньги, в частности, кредиты, не брались Березкиным, Ивановым, Петровым или любым другим человеком. Деньги привлекала компания под те или иные цели, будь то оборотные средства, или строительство нового завода. Да, в некоторых ситуациях, я, как человек, мог выступать поручителем по тому или иному кредиту.

Но в целом это хозяйственные отношения двух субъектов: банка или любой другой финансовой организации и компании, которая привлекала деньги. Абсолютно некорректно говорить о том, что семья взяла деньги, украла, не вернула что-то, как-то неправильно их использовала.

Все кредитные деньги оформлялись в соответствии с законодательством Украины, – подытожил бизнесмен.

Но, несмотря на все дрязги и информационные вбросы Максим Березкин уверен, что нужно продолжать работать. Причем делать это честно и открыто.

– За последний год мы заплатили больше 10 миллионов гривен налогов. Наша компания всегда работала честно и открыто, невзирая ни на какие обстоятельства вокруг. Вы знаете, что очень многие предприятия выдают зарплату в конвертах. Никогда такого не было на наших предприятиях – ни раньше, ни сегодня. Мы являемся добросовестными налогоплательщиками и одними из самых крупных в регионах, где есть наши заводы, – рассказал Березкин.

К слову, в программе Business Lunch Максим Березкин рассказал и о своей новой инициативе – создании юридической клиники для малого и среднего бизнеса. А также поделился секретом, как совмещать семью и работу.