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Морозы отступят: когда в Украину придет потепление

В Украине в ближайшие дни ожидаются морозы до -15 градусов, однако уже в субботу придет потепление до +4 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Морозы начнут отступать еще в пятницу, 21 декабря. Тогда почти во всех регионах Украины ожидается днем от 0 до 3 градусов мороза. А в Одессе и Крыму вообще плюсовая температура.

В субботу, 22 декабря, столбик термометра полезет вверх. Днем по стране ожидается до +4 градусов.

Читайте: Ударят морозы до -15°! Прогноз погоды в Украине на неделю

Напомним, что в Новый год украинцам обещают сказочную погоду со снегом и морозами.

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