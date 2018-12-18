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Погода в Украине на сегодня, 18 декабря (КАРТА)

18 декабря на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков.

Прогноз погоды на сегодня, 18 декабря, публикует Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на дорогах страны, кроме большинства районов на юге страны, гололедица.

Ветер восточный – до 5-10 м/с, в Приазовье порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха ночью 7-12° мороза, днем ​​до 3-8° ниже нуля.

На западе и юге ночью 2-7°, днем ​​0-5° мороза.

На Закарпатье – от 3° мороза до 2° тепла.

В высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве сегодня без осадков, в течение дня 6-8 ниже нуля.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал на новогодние праздники снегопады и до 6 градусов мороза, после чего придет потепление.

 

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