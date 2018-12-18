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Поздравления с Днем Святого Николая

Лучшие поздравления с Днем Святого Николая – подборка поздравлений в стихах от Фактов ICTV.

Считается, что Праздник Николая – последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами, ведь сам чудотворец регулярно делился с нуждающимися.

Когда-то хозяева в этот день варили пиво, созывали гостей, гуляли, веселились. А после обеда запрягали лучших коней и с песнями ездили вокруг села, “потому что надо знать, скользкий ли снег в этом году выпал”.

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Именно поэтому большинство из поздравлений с Днем Святого Николая связано с деньгами, пивом и подарками.

Факты ICTV решили собрать для вас самые интересные стихотворные поздравления с Днем Святого Николая.

С Днем Святого Николая!
От души добра желаю,
Ярких радостных событий,
Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновения,
Нереального успеха,
Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне — тепла и света,
Счастья больше, чем планета,
Всяких благ и процветания,
Чтоб исполнились мечтания!

***

В День Святого Николая
Большого счастья я желаю,
Пусть Николай Святой придет
И лишь добро всем принесет,
А также радость и удачу,
Здоровья крепкого в придачу,
Побольше денег и достатка,
Чтоб всем жилось легко и сладко!

***

Пусть Николай Святой всегда
От бед оберегает,
Здоровья даст на все года,
Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет
И им подарки дарит
На сложном жизненном пути
В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой
Царить под вашей крышей.
Молитесь Николаю вы
И он всегда услышит.

***

С Днем святого Николая
От души я поздравляю!
Пожелать хочу добра,
Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет
Много радостных хлопот!
Пусть здоровье не подводит,
А удача рядом ходит!

***

В день Святого Николая
Пожелаю волшебства!
Пусть все то, чего желаешь,
Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков
Этот день пусть принесет:
Радости, эмоций ярких,
Жизнь без хлопот и забот.

***

С днем Святого Николая
Всех сегодня поздравляю,
И пусть детство вдаль умчалось,
Вера в чудеса осталась.
И Святой их раздает
Тем, кто верит и кто ждет.
Просто взрослыми мы стали,
В чудо верить перестали.
А оно незримо рядом,
Его сердцем видеть надо.
Доброта, любовь и ласка —
Это чудо, это сказка,
Они все от Николая,
Их тебе я пожелаю.

***

Николай Святой придет,
Всем подарки принесет.
Взрослым — по монетке,
Детям — по конфетке.

Он добро творит для всех,
Чтобы слышать звонкий смех.
Ты с него пример бери,
Радость, счастье всем дари!

***

С днём Святого Николая,
Вас душевно поздравляю,
Пусть семью он бережёт,
Вам добро всегда несёт!

Чтоб не знали Вы обид,
И душа, пусть не болит,
И здоровье крепче станет…
Против зла — добро восстанет!

***

В День святого Николая
Я желаю от души
Долгих лет и процветанья,
Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,
Подтолкнет, укажет путь.
Пусть мечту твою исполнит,
В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом
Яркой жизни и судьбы,
И триумфа, и свершений
И чудес, и красоты!

***

Еле слышно, чуть дыша,
Снег за окнами кружится,
И чудесный Николай
В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,
От тревоги укрывает,
И заветные мечты
Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,
Искренних друзей, и мира,
И здоровья для семьи,
Чтобы счастливы вы были!

***

День святого Николая
Светлый праздник, день чудес,
Радость детскую со снегом
Сыпят ангелы с небес.

Под подушкою подарки
Николай припрятал вам,
Он всю ночь не спал, трудился,
Разносил их по домам.

В день Святого Николаю
Я желаю всем добра,
Чтоб исполнились желания,
Сказка к каждому пришла.

Ранее Факты ICTV составили афишу мероприятий в Киеве на День Святого Николая..

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