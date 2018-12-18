Лучшие поздравления с Днем Святого Николая – подборка поздравлений в стихах от Фактов ICTV.

Считается, что Праздник Николая – последний день в году, когда можно рассчитаться с долгами, ведь сам чудотворец регулярно делился с нуждающимися.

Когда-то хозяева в этот день варили пиво, созывали гостей, гуляли, веселились. А после обеда запрягали лучших коней и с песнями ездили вокруг села, “потому что надо знать, скользкий ли снег в этом году выпал”.

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Именно поэтому большинство из поздравлений с Днем Святого Николая связано с деньгами, пивом и подарками.

Факты ICTV решили собрать для вас самые интересные стихотворные поздравления с Днем Святого Николая.

С Днем Святого Николая!

От души добра желаю,

Ярких радостных событий,

Восхитительных открытий.

Неожиданных свершений,

Волшебства и вдохновения,

Нереального успеха,

Глаз горящих, бури смеха.

В каждом дне — тепла и света,

Счастья больше, чем планета,

Всяких благ и процветания,

Чтоб исполнились мечтания!

***

В День Святого Николая

Большого счастья я желаю,

Пусть Николай Святой придет

И лишь добро всем принесет,

А также радость и удачу,

Здоровья крепкого в придачу,

Побольше денег и достатка,

Чтоб всем жилось легко и сладко!

***

Пусть Николай Святой всегда

От бед оберегает,

Здоровья даст на все года,

Во всем вам помогает.

Детишек ваших бережет

И им подарки дарит

На сложном жизненном пути

В беде вас не оставит.

Пусть будут радость и покой

Царить под вашей крышей.

Молитесь Николаю вы

И он всегда услышит.

***

С Днем святого Николая

От души я поздравляю!

Пожелать хочу добра,

Мира, счастья и тепла!

Николай пусть принесет

Много радостных хлопот!

Пусть здоровье не подводит,

А удача рядом ходит!

***

В день Святого Николая

Пожелаю волшебства!

Пусть все то, чего желаешь,

Все исполнилось сполна!

А еще тебе подарков

Этот день пусть принесет:

Радости, эмоций ярких,

Жизнь без хлопот и забот.

***

С днем Святого Николая

Всех сегодня поздравляю,

И пусть детство вдаль умчалось,

Вера в чудеса осталась.

И Святой их раздает

Тем, кто верит и кто ждет.

Просто взрослыми мы стали,

В чудо верить перестали.

А оно незримо рядом,

Его сердцем видеть надо.

Доброта, любовь и ласка —

Это чудо, это сказка,

Они все от Николая,

Их тебе я пожелаю.

***

Николай Святой придет,

Всем подарки принесет.

Взрослым — по монетке,

Детям — по конфетке.

Он добро творит для всех,

Чтобы слышать звонкий смех.

Ты с него пример бери,

Радость, счастье всем дари!

***

С днём Святого Николая,

Вас душевно поздравляю,

Пусть семью он бережёт,

Вам добро всегда несёт!

Чтоб не знали Вы обид,

И душа, пусть не болит,

И здоровье крепче станет…

Против зла — добро восстанет!

***

В День святого Николая

Я желаю от души

Долгих лет и процветанья,

Мира, счастья и любви!

Пусть святой тебе поможет,

Подтолкнет, укажет путь.

Пусть мечту твою исполнит,

В сторону прогонит грусть!

Этот день станет началом

Яркой жизни и судьбы,

И триумфа, и свершений

И чудес, и красоты!

***

Еле слышно, чуть дыша,

Снег за окнами кружится,

И чудесный Николай

В каждый дом скорее мчится.

Он несет всем доброту,

От тревоги укрывает,

И заветные мечты

Он исполнить помогает.

Счастья мы желаем вам,

Искренних друзей, и мира,

И здоровья для семьи,

Чтобы счастливы вы были!

***

День святого Николая

Светлый праздник, день чудес,

Радость детскую со снегом

Сыпят ангелы с небес.

Под подушкою подарки

Николай припрятал вам,

Он всю ночь не спал, трудился,

Разносил их по домам.

В день Святого Николаю

Я желаю всем добра,

Чтоб исполнились желания,

Сказка к каждому пришла.

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