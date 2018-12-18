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Реформа церковного календаря: перенесут ли Рождество

В ближайшие годы большинство украинцев Рождество Христово продолжит праздновать 7 января.

Об этом рассказал в студии Свободы слова митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

– Приближается празднование Рождества Христова. Вот календарный вопрос, должны ли праздновать Рождество 25 декабря? Если мы резко введем такую реформу, то это может вызвать раскол в церкови. Поэтому мы должны постепенно, мудро и трезво воплощать эти реформы, – отметил митрополит.

Читайте: Захвата храмов Московского патриархата не будет – Епифаний

Напомним, 15 декабря, на Объединительном Соборе Украинской православной церкви митрополит Епифаний был избран главой объединенной украинской церкви.

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