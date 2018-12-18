Сотрудникам СБУ удалось задержать женщину, которая помогала готовить и проводить так называемый “референдум” в Луганской области.

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая участвовала в подготовке и проведении “референдума” в Луганской области, после чего сбежала в Россию и скрывалась там от правосудия, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По информации СБУ, жительница Новодружеска добровольно присоединилась к “избирательной комиссии” псевдореферендума.

После того, как город освободили силы АТО, женщина сбежала в Россию, где скрывалась от правосудия. Она находилась в розыске по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Подозреваемую задержали, когда она пыталась пересечь границу Украины через один из пунктов пропуска.

Женщине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, проводятся неотложные следственные действия.

К слову, криминальная полиция Украины задержала жителя Днепра, которого подозревают в заказе убийства участника АТО Виталия Олешко.