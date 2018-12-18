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Тодурова переизбрали директором Института сердца

В Институте сердца в Киеве состоялись выборы директора. Им снова стал хирург Борис Тодуров.

Борис Тодуров сегодня был вновь избран директором государственного учреждения Институт сердца.

Вообще на должность претендовали четыре человека, но все голоса получил Борис Тодуров, который еще 5 лет будет занимать должность директора.

– Приятно, что голосование было единогласным, поскольку я не добрый руководитель. Единственная преференция, которую я предоставляю работникам института, – это возможность профессионального роста, – взял слово Тодуров.

За выборами наблюдали представители Минздрава и общественные активисты.

Читайте: Конфликт в Институте сердца: Тодуров рассказал, что произошло

Напомним, в Институте сердца рассказывали о возможных провокациях перед выборами директора.

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