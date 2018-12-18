Наличие ответственного государственного органа – Министерства по делам ветеранов – должно обеспечить работу с ветеранами по принципу единого окна и решить большинство их проблем.

Об этом в интервью изданию KievVlast заявил народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков.

– Мы долго работали над моделью будущего министерства: изучали зарубежный опыт, консультировались с юристами, волонтерами, ветеранами. Я твердо убежден, что мы должны создать не очередного бюрократического монстра, а государственное учреждение нового типа, у которого будут полномочия и возможности для комплексного решения всех проблем ветеранов. Ведь большинство проблем возникают из-за отсутствия разумной системы управления и информирования. Люди часто просто не знают, в какую из более 20 инстанций обратиться, чтобы получить надлежащие услуги, – заявил он.

По словам Третьякова, до начала работы Минветеранов еще надо пройти определенный путь. Но назначение министра по делам ветеранов Ирины Фриз означает, что уже должен стартовать процесс создания будущего госоргана.

– Кстати, в течение года не раз приходилось слышать инсинуации, что, мол, Третьяков создает министерство под себя. Я не обращал на это внимания, потому что моя мотивация в том, чтобы наши ветераны, наши защитники получили то внимание со стороны государства, которого они заслуживают, проливая кровь и рискуя жизнью на фронте. Я и в дальнейшем буду помогать созданию эффективной, по лучшим международным образцам, системы соцзащиты наших ветеранов. Считаю это своим долгом, как политика и гражданина, – подчеркнул народный депутат.

Напомним, Кабинет министров 28 ноября на заседании создал Министерство по делам ветеранов Украины.