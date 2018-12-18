Партия Батьківщина будет голосовать за пролонгацию моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Об этом Юлия Тимошенко заявила с трибуны Верховной Рады, выражая принципиальное решение ее команды по этому вопросу.

– Голосование за мораторий — это будет момент истины. Если мы хотим на самом деле защитить независимость государства, его территориальную целостность, его будущее, мы обязаны проголосовать за пролонгацию моратория на продажу земли минимум на пять лет, — отметила лидер Батьківщини.

Она считает неприемлемой распродажу украинской сельскохозяйственной земли тогда, когда в стране царит хаос, коррупция, рейдерство, когда практически уничтожено фермерство.

– В последние месяцы каденции этой власти они хотят легализовать миллионы гектаров земли, которые расписаны между несколькими семьями в Украине. Ни для кого не секрет, что власти имеет в своей семье есть до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли так или иначе оформленной, в частности, из-за нечестных процедур скрытой покупки, — отметила лидер партии.

Тимошенко убеждена, если народные депутаты в последнюю неделю позволят не продлить мораторий на продажу земли, это будет самым большим предательством, которая может быть в современной, независимой, суверенной Украине — народ будет лишен ресурса, который уже никогда не восстановится.

Лидер Батьківщини предупредила: для наведения порядка с землей Украине нужно будет потратить достаточно времени, чтобы сделать сильными наши средние сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.

– Чтобы из 20 тыс. фермерских хозяйств сделать, как в Польше, — 2,5 млн, — добавила она.

К слову, после президентских выборов Батьківщина обещает приложить все усилия, чтобы каждый гектар земли принадлежал украинцам, обрабатывался ими и давал им прибыль.